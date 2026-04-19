Otto bambini di età compresa tra 1 e 14 anni sono rimasti vittime di una sparatoria avvenuta in Louisiana. Secondo le autorità, l'episodio si è verificato durante una lite domestica. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica perdita di vite umane. La notizia ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale.

Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria in Louisiana, negli Stati Uniti, nel corso di quella che le autorità hanno definito una “ lite domestica ”. Le vittime avevano un’età compresa tra uno e 14 anni. La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 di domenica mattina (le 13 in Italia). Un totale di 10 persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco. Le autorità hanno affermato di stare ancora raccogliendo dettagli sulla scena del crimine, che si estende su tre luoghi. Louisiana State Police Detectives Investigating Shreveport Police Department Officer-Involved Shooting pic.twitter.comOyCIYO0Z9M — LA State Police (@LAStatePolice) April 19, 2026 Il presunto autore della sparatoria è stato ucciso dalla polizia durante un inseguimento in auto.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni. Morto il killer

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Sparatoria in Louisiana, otto bambini morti. Ucciso aggressore facebook

Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria a #Shreveport, in #Louisiana, negli #StatiUniti, durante quella che le autorità definiscono una “lite domestica”. Le #vittime avevano tra uno e 14 anni. Il fatto è avvenuto intorno alle 6 di domenica mattina. In total x.com