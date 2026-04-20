Usa sparatoria in Louisiana | commemorazione per gli 8 bambini uccisi

A Shreveport, in Louisiana, più di trenta persone si sono radunate in un parcheggio per ricordare gli otto bambini che sono stati uccisi durante una sparatoria avvenuta domenica 19 aprile. La manifestazione ha coinvolto cittadini e familiari delle vittime, che si sono riuniti per rendere omaggio agli scomparsi. La sparatoria ha attirato l’attenzione locale e ha portato alla commemorazione pubblica delle vittime.

Oltre 30 persone si sono radunate in un parcheggio a Shreveport, nello Stato americano della Louisiana, per onorare la memoria degli otto bambini uccisi nella sparatoria di domenica 19 aprile. Un uomo di 31 anni, Shamar Elkins, ha sterminato a colpi d’arma da fuoco otto bambini, tra cui sette dei suoi figli, durante un attacco contro la sua famiglia, avvenuto all’alba di domenica in due case di un quartiere di Shreveport, sconvolto da una delle sparatorie di massa più sanguinose degli ultimi anni negli Stati Uniti. Due donne, tra cui la moglie dell’attentatore e madre dei bambini, sono state colpite e gravemente ferite, secondo quanto dichiarato dal portavoce del dipartimento di polizia di Shreveport.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, sparatoria in Louisiana: commemorazione per gli 8 bambini uccisi Notizie correlate Usa, sparatoria in Louisiana: uccisi 8 bambini tra 3 e 14 anniOtto bambini sono stati uccisi in una sparatoria a Shreveport, nello Stato americano della Louisiana, al culmine di quella che le autorità hanno... Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni. Media Usa: «Strage dopo una lite domestica». Morto il killerUna lite domestica si è trasformata in una carneficina a Shreveport, in Louisiana, dove otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sparatoria in Louisiana, otto bambini morti. Ucciso aggressore; Sparatoria in Louisiana, uccisi otto bambini; Sparatoria in Louisiana: uccisi 8 bambini tra gli uno e i 14 anni; Strage di bambini in Louisiana: otto vittime tra i tre e i 14 anni. Ucciso l'aggressore. Usa, sparatoria in Louisiana: commemorazione per gli 8 bambini uccisiOltre 30 persone si sono radunate in un parcheggio a Shreveport, nello Stato americano della Louisiana, per onorare la memoria degli otto bambini uccisi nella sparatoria di domenica 19 aprile. Un uomo ... lapresse.it Usa, 8 bambini morti in sparatoria in Louisiana Lite domestica | Killer ucciso durante inseguimento in autoVideo sparatoria Louisiana (Usa) al culmine di una lite domestica, ultime notizie: 8 bambini morti, il killer ucciso durante inseguimento in auto ... ilsussidiario.net “Preparativi militari Usa si intensificano nel silenzio”. Prima o poi Donald Trump potrebbe “dare l’ordine di intervenire” a Cuba. Lo affermano fonti consultate da Usa Today, in anonimato, perché non autorizzate a parlare con la stampa. Lo stesso Pentagono, pu - facebook.com facebook "Fine delle illusioni: non ci sono più rapporti privilegiati con gli Usa" Intervista a Pasquale Ferrara, ambasciatore che con altri 400 diplomatici ha firmato una lettera per Bruxelles per chiedere la sospensione dell’accordo con Israele x.com