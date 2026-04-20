Usa ' da G20 timori su catene di approvvigionamento di cibo e fertilizzanti'

Durante il G20 sono emerse preoccupazioni riguardo alle possibili ripercussioni sulle catene di approvvigionamento di cibo e fertilizzanti, con particolare attenzione agli effetti del conflitto in Medio Oriente. Le discussioni si sono concentrate sui rischi di interruzioni che potrebbero influenzare i mercati globali, in un momento in cui le forniture di risorse fondamentali sono già soggette a tensioni. Le nazioni presenti hanno analizzato le sfide legate alla stabilità alimentare e alle materie prime.

- WASHINGTON, APR 20 - Gli impatti economici del conflitto in Medio Oriente, con riferimento a mercati agricoli, catene del valore e fertilizzanti, sono stati tra i temi della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20, a margine dei lavori di FmiBanca mondiale. In una nota diffusa oggi, il Tesoro Usa, alla presidenza del gruppo nel 2026, ha riferito che nell'incontro del 16 aprile molti partecipanti hanno sottolineato l'importanza di tutelare la supply chain "di cibo e fertilizzanti, in particolare ai Paesi a basso reddito e vulnerabili, astenendosi dall'imporre divieti o restrizioni all'export di fertilizzanti".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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