Economia | Raffaello Follieri ridefinisce le catene di approvvigionamento delle terre rare tra Asia e Medio Oriente

Raffaello Follieri ha annunciato un piano per ristrutturare le catene di approvvigionamento delle terre rare tra Asia e Medio Oriente. L’obiettivo è rendere le consegne più sicure, più veloci e più sostenibili. Follieri vuole ridurre i rischi e migliorare l’efficienza di una risorsa fondamentale per energia verde e tecnologia. La sua strategia punta a creare un sistema più stabile e meno soggetto a interruzioni.

Follieri punta a rendere più sicure, efficienti e sostenibili le catene globali delle terre rare, risorsa chiave per energia verde e tecnologia avanzata. Raffaello Follieri, imprenditore e investitore internazionale, sta emergendo come uno dei protagonisti nella trasformazione delle catene di approvvigionamento globali delle terre rare, risorse strategiche fondamentali per la transizione energetica, l'industria tecnologica e la mobilità elettrica. Secondo quanto riportato da UAE Stories, Follieri sta sviluppando una rete integrata di attività tra Asia e Medio Oriente, puntando su accordi industriali e logistici capaci di rendere più sicuro, efficiente e sostenibile l'accesso a questi minerali critici.

