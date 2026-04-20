Gli Usa colpiscono e sequestrano una nave iraniana | l’assalto notturno dei Marines | Video

Durante la notte, i Marines statunitensi hanno intercettato e preso il controllo di una nave iraniana nel Golfo dell'Oman. L'operazione è avvenuta in risposta a un tentativo della nave di superare un blocco navale stabilito dall'amministrazione precedente. La nave, che portava bandiera iraniana, è stata sequestrata e portata in un porto degli Stati Uniti. L'episodio si inserisce nelle tensioni tra i due paesi nella regione.

I Marines degli Stati Uniti hanno colpito e sequestrato una nave battente bandiera iraniana per aver tentato di superare il blocco navale imposto dal presidente Donald Trump nel Golfo dell’ Oman. Il Commando centrale Usa ha diffuso sui social il video dell’assalto notturno al mercantile Touska: i Marines hanno lasciato la nave d’assalto anfibia USS Tripoli in elicottero esono scesi con la calata in corda sulla nave iraniana, dopo che il cacciatorpediniere lanciamissili USS Spruance aveva disattivato la propulsione della Touska. “L’equipaggio iraniano si è rifiutato di obbedire, così la nostra nave della Marina li ha fermati di netto aprendo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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