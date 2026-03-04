Nave dell' Iran affondata in Sri Lanka da sottomarino Usa 80 morti e 148 dispersi | il video dell' attacco

Una nave iraniana è stata affondata da un sottomarino statunitense nel porto dello Sri Lanka, provocando la morte di almeno 80 persone e la scomparsa di 148 dispersi. Il video dell'attacco mostra le operazioni di attacco e i danni alla nave. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, con le autorità coinvolte che hanno confermato i dati sui morti e i dispersi.

L’esercito americano ha pubblicato su X, sul profilo ufficiale del Pentagono, il video dell’attacco operato con un sottomarino, da cui sono stati lanciati siluri contro la nave da guerra iraniana IRIS Dena nell’Oceano Indiano, al largo dello Sri Lanka. Secondo il viceministro degli Esteri dello Sri Lanka, Arun Hemachandra, almeno 80 persone a bordo dell’imbarcazione affondata sono morte in quello che viene descritto come l’attacco più mortale contro una nave da guerra eseguito da un sottomarino Usa dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Nave dell'Iran affondata in Sri Lanka da sottomarino Usa, 80 morti e 148 dispersi: il video dell'attacco Sri Lanka, nave da guerra iraniana attaccata e affondata da un sottomarino Usa: «Almeno 80 morti»Una nave da guerra iraniana, la IRIS Dena, è affondata al largo delle coste dello Sri Lanka: secondo quanto dichiarato da fonti della marina e del... Nave iraniana affondata al largo dello Sri Lanka, almeno 101 dispersi e 78 feriti dopo un attacco sottomarinoAlmeno 101 persone risultano disperse e 78 ferite dopo un attacco sottomarino contro una nave iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka , secondo... Contenuti utili per approfondire Sri Lanka da. Temi più discussi: Attacchi in Iran, Tajani: In partenza da Abu Dhabi i circa 200 studenti bloccati; Guerra in Iran, aggiornamenti del 4 marzo 2026; Iran, ancora attacchi sui due fronti - Un missile intercettato dai sistemi NATO in Turchia; Attacco all'Iran, fermi migliaia di voli nel mondo: bloccati anche i viaggi per Asia, come chiedere i rimborsi. Sri Lanka, sottomarino Usa affonda una nave iraniana: 148 morti. Hegseth: Colpiremo ovunqueUn sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana al largo dello Sri Lanka. Sono 148 i marinai morti o dispersi nell'Oceano ... iltempo.it La nave militare iraniana affondata da un sottomarino statunitenseUna nave militare iraniana, la fregata IRIS Dena, è affondata al largo dello Sri Lanka, in mezzo all’oceano Indiano: qualche ora più tardi il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha detto ... ilpost.it “Oltre 10mila euro per tornare a casa, con primo volo disponibile tra una settimana dalla Thailandia. Ci sentiamo abbandonati”. L’appello di Francesco, bloccato in Sri Lanka insieme alla famiglia dopo la chiusura degli scali degli Emirati Arabi Uniti a seguito d facebook