Caraibi nuovo raid Usa contro presunta nave narcos | quattro morti

Nelle acque dei Caraibi, un'operazione militare degli Stati Uniti ha colpito una nave sospettata di traffico di droga, provocando la morte di quattro persone. Si tratta dell'ultimo episodio di una serie di raid condotti dagli Stati Uniti contro imbarcazioni utilizzate per il trasporto di stupefacenti nella regione. Il bilancio totale delle vittime di queste operazioni non era ancora stato aggiornato.

Nello scontro sono morte quattro persone che si trovavano a bordo del veliero. La notizia è stata diffusa dal Comando sud tramite un post su X in cui è stato spiegato che l’imbarcazione “stava transitando lungo rotte note per il narcotraffico nei Caraibi ed era impegnata in operazioni di traffico di stupefacenti”. Quest’ultimo attacco porta il bilancio delle vittime dei raid americani sulle “navi della droga” a quota 163.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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