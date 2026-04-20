Urto tra treni tra Locate e Certosa circolazione sospesa tra Milano e Genova | ritardi fino a 200 minuti

Un incidente ferroviario si è verificato tra Locate e Certosa, coinvolgendo un treno merci e un convoglio della linea S13. La collisione ha causato la sospensione totale della circolazione tra Milano e Genova, con ritardi che si aggirano fino a 200 minuti. Sul posto sono presenti i tecnici e le forze dell’ordine per gli accertamenti e la gestione dell’emergenza. La riattivazione della linea al momento non è stata ancora annunciata.

Incidente ferroviario tra Locate (Milano) e Certosa (Pavia): un treni merci si è scontrato con un treno della linea S13. La circolazione è stata sospesa tra Milano e Genova. Ci sono ritardi fino a 200 minuti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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