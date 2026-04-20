Oggi si è verificato un incidente sulla linea ferroviaria Milano-Genova, con uno scontro tra una vettura merci e un treno regionale della linea S13 avvenuto alle 8 del mattino. La circolazione è stata sospesa per diverse ore, causando cancellazioni e ritardi che hanno raggiunto i 200 minuti. Successivamente, i treni sono stati fatti ripartire, ma molti passeggeri hanno dovuto affrontare disagi prolungati.

È stata ripristinata la circolazione lungo la linea ferroviaria Milano-Genova dopo una serie di cancellazioni e ritardi fino a 200 minut i a causa di un urto tra una vettura merci e un treno regionale della linea S13 alle 8.20 di questa mattina. Il “leggero contatto” – come ha spiegato Trenitalia – è avvenuto tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia) e ha coinvolto il regionale Trenord 24324. La vettura in direzione Garbagnate Milanese, partita regolarmente da Pavia, mentre procedeva a 30 kmh in uscita dalla stazione non è riuscita a evitare lo sfregamento della prima carrozza con un treno merci in sosta. Non sono state registrate conseguenze né per i passeggeri né per il personale a bordo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Urto tra due treni sulla Milano-Genova: sospesa per ore la circolazione. Ritardi fino a 200 minuti

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