urto tra due treni circolazione ferroviaria sospesa tra milano e genova

Questa mattina tra le stazioni di Locate, vicino a Milano, e Certosa, in provincia di Pavia, si è verificato uno scontro tra un treno merci e un treno della linea S13. L’incidente ha causato la sospensione totale del traffico ferroviario sulla linea che collega Milano a Genova, con conseguenti ritardi e disagi per i passeggeri coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di gestione dell’emergenza.

Un urto tra un treno merci e un treno della linea S13 avvenuto questa mattina tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia) sta provocando pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria che è stata sospesa lungo la linea Milano-Genova. Trenitalia spiega che c'è stato «un leggero contatto» tra il regionale che procedeva a 30 kmh in uscita dalla stazione e il treno merci in sosta. Nessuna conseguenza per i passeggeri del treno né per il personale Trenord.🔗 Leggi su Feedpress.me

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