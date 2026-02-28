Ucciso a coltellate 33enne residente a Pisa | si indaga nel mondo dello spaccio

Nella notte di venerdì 27 febbraio, a Pisa, è stato trovato senza vita Gabriele Citrano, un uomo di 33 anni originario di Palermo e impiegato come designer di cucine presso un’azienda multinazionale. Il suo corpo è stato scoperto all’interno di un’abitazione di via Reginaldo Giuliani. Le forze dell’ordine stanno indagando sul motivo del suo decesso e sul possibile collegamento con il mondo dello spaccio.

L'omicidio è avvenuto nella notte di venerdì 27 febbraio vicino alla stazione Rifredi, a Firenze: la vittima è Gabriele Citrano Nella notte di venerdì 27 febbraio il corpo senza vita di Gabriele Citrano, 33enne originario di Palermo ma da diversi mesi residente a Pisa, dove aveva trovato lavoro come designer di cucine in un'azienda multinazionale, è stato ritrovato all'interno di un'abitazione di via Reginaldo Giuliani. Sulla salma dell'uomo sono state riscontrate ferite di arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo, insieme al reparto delle investigazioni scientifiche incaricato di analizzare la scena. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

“Ucciso a coltellate, c’è un arresto”. Omicidio nel mondo dello sport: chi è la vittimaOmicidio nel quartiere Santa Lucia a Viterbo: in un appartamento di Strada Santa Barbara è stato ucciso Giovanni Bernabucci, 51 anni, ultras della...

Chi era Gabriele Citrano, ucciso a coltellate a Firenze: svolta nel caso, arrestate tre personeGabriele Citrano, 33 anni, ucciso a coltellate in un appartamento alla periferia di Firenze dopo una rissa. Arrestati tre uomini. Indagini dei carabinieri sul movente del delitto. tag24.it

Firenze: 33enne ucciso con un coltellata dopo liteE' un 33enne di origine siciliana l'uomo trovato morto in un appartamento di via Reginaldo Giuliani a Firenze, con ferite di arma da taglio. Tutto sarebbe in ... controradio.it

