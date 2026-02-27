Omicidio a Firenze | uomo trovato morto in casa sul corpo ferite di arma da taglio

Un uomo è stato trovato morto questa mattina in un'abitazione alla periferia di Firenze. Sul suo corpo sono state riscontrate ferite da arma da taglio. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini e raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto. Nessuna informazione è ancora stata rilasciata sulle eventuali circostanze o sui sospetti.

FIRENZE – Orrore in un’abitazione alla periferia di Firenze stamattina, 27 febbraio 2026. Un uomo è stato trovato morto in via Reginaldo Giuliani. Dalle prime ricostruzioni, la vittima presenterebbe ferite da arma da taglio e ci sarebbero già alcune persone fermate come indiziati o possibili testimoni di quanto avvenuto. Nell’appartamento sarebbero state trovate anche altre persone ferite. Tra i moventi che avrebbero portato all’omicidio quello della droga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la scientifica e i sanitari del 118. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Omicidio a Firenze: uomo trovato morto in casa, sul corpo ferite di arma da taglio Leggi anche: Uomo trovato morto in casa a Firenze con ferite da arma da taglio sul corpo: ipotesi omicidio Omcidio a Firenze: uomo trovato morto in casa, sul corpo ferite di arma da taglioFIRENZE – Orrore in un’abitazione alla periferia di Firenze stamattina, 27 febbraio 2026. Temi più discussi: Uomo trovato morto in casa a Firenze, ipotesi omicidio; Donna decapitata a Scandicci, arrestato clochard e sequestrato machete; Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo per omicidio, nei campi trovato un machete; Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo: risulta gravemente indiziato. Firenze, uomo trovato morto in casa: ipotesi omicidio. Nell'appartamento altre persone feriteUn uomo è stato trovato morto in un'abitazione in via Reginaldo Giuliani a Firenze, zona periferica della città. Tra le ipotesi è che si tratti di un omicidio. Da ... ilgazzettino.it Firenze, uomo trovato morto in via Reginaldo Giuliani: ipotesi omicidioGiallo a Firenze. Un uomo è stato trovato morto in una casa alla periferia della città. Tra le prime ipotesi c'è quella dell'omicidio. Il corpo presenta diverse ferite da arma da taglio. tg.la7.it #Firenze Si ipotizza un omicidio sulla morte di un uomo, il cui corpo senza vita è stato trovato in una casa tra le zone di Careggi e Castello. Forse una lite finita male; sulla vittima sarebbero state trovate ferite da arma da taglio Foto Ansa - facebook.com facebook #firenze, uomo trovato #morto in casa: ipotesi #omicidio. Nell'appartamento altre persone ferite x.com