Uomo trovato morto in un casolare di San Basilio a Roma | ha segni di violenza si indaga per omicidio

Un giovane è stato trovato morto in un casolare a San Basilio, Roma, con evidenti segni di violenza sul corpo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e accertare se si tratti di un omicidio. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vittima o sui possibili sospetti.

Si indaga per omicidio sul cadavere di un giovane trovato in un casolare di San Basilio a Roma. Sul corpo evidenti segni di violenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati San Basilio, uomo trovato morto in un casolare. Segni di violenza sul corpoUn uomo è stato trovato morto in un casolare abbandonato in via Giggi Spaducci, nel quartiere San Basilio, a Roma. Leggi anche: L’uomo trovato morto nella Bergamasca aveva ferite alla testa: si indaga per omicidio Una raccolta di contenuti su San Basilio Argomenti discussi: Elia Rosa scomparso a Tor Marancia, è stato trovato senza vita: il tragico epilogo dopo mesi di ricerche e appelli. Uomo trovato morto in un casolare di San Basilio a Roma: ha segni di violenza, si indaga per omicidioUn uomo è stato trovato morto all'interno di un casolare di via Giggi Spaducci nel quartiere San Basilio a Roma. Il rinvenimento risale al primo pomeriggio di oggi, sabato 21 marzo ed è avvenuto nella ... fanpage.it Uomo trovato morto in un casolare abbandonato, sul corpo segni di violenza: mistero a San BasilioIl corpo di un uomo è stato trovato in un casolare in via Giggi Spaducci, in zona San Basilio, alla periferia di Roma. Dalle prime informazioni, il cadavere presenterebbe segni ... leggo.it