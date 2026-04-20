Nella puntata del 20 aprile di Uomini e Donne, Elisabetta ha avuto un malore mentre era in studio. Sebastiano si è avvicinato per aiutarla, ma poco dopo ha deciso di interrompere ogni rapporto con lei. Nel frattempo, Cinzia Paolini ha rivolto commenti critici a Marco. La scena si è concentrata su questi momenti, con attenzione alle reazioni dei presenti.

Nella puntata del 20 aprile di Uomini e Donne, Cinzia Paolini attacca Marco, mentre Sebastiano Mignosa sorprende Elisabetta Gigante con una decisione definitiva. Nuovo appuntamento con Uomini e Donne andato in onda oggi, lunedì 20 aprile 2026, con la conduzione di Maria De Filippi e la presenza degli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. La puntata si è rivelata particolarmente tesa con un ennesimo scontro tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. Cinzia e Marco, lo scontro che infiamma lo studio La prima parte della puntata è stata dedicata a Cinzia Paolini e Marco. Il cavaliere ha raccontato di essere stato a Salerno a casa dalla dama, ma le sue dichiarazioni sono state subito smentite con forza da Cinzia.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Elisabetta ha un malore, Sebastiano la soccorre ma chiude con lei

UOMINI E DONNE 22/02 - CAOS TRA ELISABETTA E SEBASTIANO! LEI È PRONTA A PARTIRE MA POI SUCCEDE QUE…

Notizie correlate

“Cosa mi ha fatto, vergogna”. Elisabetta smaschera Sebastiano: scontro a Uomini e DonneLa puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi si è aperta con un momento di forte tensione che ha immediatamente catturato l’attenzione del...

Uomini e Donne anticipazioni: Elisabetta lascia il programma, Sebastiano la segueColpi di scena nel Trono Over: Elisabetta si prende una pausa dal programma e Sebastiano decide di seguirla.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Elisabetta: La panettiera di Sebastiano… - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, segnalazione su Sebastiano Mignosa: amore e abbracci con la nuova dama Simona; Uomini e Donne: Cristina Tenuta torna per Marco, Elisabetta attacca Sebastiano; Silvano: Sono interessato a Elisabetta… - Uomini e donne Clip | Witty TV.

Uomini e donne, Sebastiano ed Elisabetta dopo la lite in studio: incontro all'Isola d'ElbaQuesta settimana si vedrà l'uscita in coppia di Sebastiano e Simona, ma lui cambierà idea e andrà dall'ex all'Isola d'Elba ... it.blastingnews.com

Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, lite a Uomini e Donne | Un malore e una chat scatenano tuttoDuro confronto a Uomini e Donne tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa a causa di una chat che fa riaffiorare vecchi sentimenti. ilsussidiario.net

La strategia ucraina è chiara: contrastare il divario di uomini in battaglia con la tecnologia robotica. Droni come i DevDroid Tw 12.7 conquistano postazioni e respingono attacchi Leggi l'articolo #Ucraina - facebook.com facebook

"L'oscurità della poesia - l'oscurità della morte. Gli uomini - i mortali. Per questo la poesia,in quanto memore della morte,appartiene a ciò che vi è di più umano nell'uomo" Paul Celan x.com