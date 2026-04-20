Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 20 aprile 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 20 aprile 2026, viene trasmessa su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, disponibile anche in streaming. La trasmissione include le puntate dedicate al Trono Over e al Trono Classico, con aggiornamenti sulle dinamiche tra i protagonisti. Le anticipazioni di questa giornata forniscono dettagli sui colloqui e le situazioni che si sviluppano nel corso della puntata. Video e commenti sono disponibili tramite Witty TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 20 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cristina chiude la conoscenza con Marco G dopo solo un’esterna. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over, ma anche dal trono classico con Ciro. Quando arriverà alla scelta il tronista? Una nuova delusione per la dama? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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