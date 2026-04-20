Uno spacca i finestrini delle auto l' altro viene trovato con 8 profumi rubati | nei guai

Durante un servizio di controllo straordinario nel territorio di Comacchio, i carabinieri hanno arrestato due uomini coinvolti in episodi di furto. Uno di loro è stato sorpreso mentre rompeva i finestrini di alcune auto, mentre l'altro è stato trovato in possesso di otto profumi rubati. Le operazioni fanno parte di una serie di controlli mirati a prevenire reati predatori e violazioni stradali nella zona.

Prosegue l’attività di controllo straordinario del territorio predisposta dai carabinieri di Comacchio, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare con determinazione i reati di natura predatoria e le violazioni in materia di Codice della Strada.Iscriviti al canale WhatsApp.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Albairate, spacca i finestrini e ruba dalle auto in sosta: arrestato 32enneAlbairate (Milano) – Era intento a spaccare, uno dopo l’altro, i finestrini delle auto in sosta per poi sottrarre oggetti dagli abitacoli: dopo una... Catania, furto con "disinvoltura" di 42 profumi e cosmetici: due ragazzine minorenni nei guaiDue ragazze minorenni sono state denunciate per tentato furto aggravato in una profumeria di via Gabriele D’Annunzio. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Spacca i finestrini delle auto in via Manin, arrestato dopo un inseguimento.; Brescia, prova a rubare sulle auto parcheggiate in strada: ragazzo fermato dai carabinieri - BresciaToday. MONTEBELLUNA | SPACCA I FINESTRINI E RUBA SULLE AUTO IN SOSTA, 30ENNE INSEGUITO ED ARRESTATO18/04/2026 MONTEBELLUNA – Spacca i finestrini e ruba sulle auto in sosta: 30enne marocchino inseguito ed arrestato dai carabinieri. E’ accaduto nella notte a Montebelluna in Via Manin. || Ha spaccato ... antennatre.medianordest.it Albairate, spacca i finestrini e ruba dalle auto in sosta: arrestato 32enneAlbairate (Milano) – Era intento a spaccare, uno dopo l’altro, i finestrini delle auto in sosta per poi sottrarre oggetti dagli abitacoli: dopo una segnalazione alle forze dell’ordine è stato ... ilgiorno.it Tito sul Sabotino spacca anche il Pd: il circolo si dissocia dal capogruppo | Il Piccolo x.com COAL SPACCA PREZZI da mercoledì 15 al 22 Aprile 2026 - facebook.com facebook