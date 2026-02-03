Albairate spacca i finestrini e ruba dalle auto in sosta | arrestato 32enne

Albairate (Milano) – Era intento a spaccare, uno dopo l'altro, i finestrini delle auto in sosta per poi sottrarre oggetti dagli abitacoli: dopo una segnalazione alle forze dell'ordine è stato inseguito e infine arrestato dai militari della Sezione Radiomobile di Abbiategrasso. L'episodio è accaduto nella notte del 2 febbraio ad Albairate, dove i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 e relativa a alla presenza di un soggetto intento a infrangere i vetri di autovetture in sosta. L'intervento si inserisce in un contesto che, da diverse settimane, aveva visto numerosi cittadini di Abbiategrasso, Albairate e Cassinetta di Lugagnano denunciare e segnalare il ritrovamento delle proprie auto parcheggiate in strada con i finestrini rotti, con conseguenti ammanchi di oggetti dall'abitacolo.

