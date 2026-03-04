Catania furto con disinvoltura di 42 profumi e cosmetici | due ragazzine minorenni nei guai

A Catania, due ragazze minorenni sono state fermate dalla vigilanza dopo aver tentato di rubare 42 profumi e cosmetici in una profumeria. Le minorenni sono state denunciate e la merce sottratta è stata recuperata. L’episodio si è verificato nel centro commerciale della città, dove la vigilanza ha fermato le giovani prima che riuscissero a uscire con la refurtiva.

Due ragazze minorenni sono state denunciate per tentato furto aggravato in una profumeria di via Gabriele D’Annunzio. Le giovani, entrambe catanesi, sono state sorprese mentre cercavano di sottrarre prodotti cosmetici per un valore di circa 240 euro. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto dal personale di vigilanza, che aveva notato il comportamento sospetto delle ragazze. I fatti: il tentativo di furto e l’intervento della vigilanza Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in una profumeria situata in via Gabriele D’Annunzio, nel centro di Catania. Le protagoniste della vicenda sono due ragazze, rispettivamente di 16 anni e 15 anni, entrambe residenti nel capoluogo etneo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

