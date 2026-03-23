Coloni ebrei estremisti hanno compiuto una serie di attacchi contro villaggi palestinesi nella Cisgiordania occupata, incendiando case, veicoli e campi agricoli. Le violenze sono iniziate sabato, dopo che un giovane di 18 anni, Yehuda Sherman, è stato ucciso, presumibilmente investito da un veicolo guidato da un palestinese mentre era a bordo del suo quad. La polizia ha dichiarato di star indagando per accertare se l’investimento sia stato intenzionale o accidentale. In risposta, i gruppi WhatsApp utilizzati dai coloni hanno invocato una “campagna di vendetta” per la sua morte. Secondo un funzionario della difesa citato dai media israeliani, nella notte sono stati segnalati oltre 20 attacchi da parte dei coloni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Cisgiordania è sotto assedio, i coloni assaltano le comunità

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