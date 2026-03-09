Ddl Concorrenza | le piccole cliniche siciliane sotto assedio

Un disegno di legge sulla concorrenza ha suscitato preoccupazioni tra i laboratori di analisi in Sicilia, considerati a rischio di modifiche profonde nel loro ruolo nel sistema sanitario convenzionato. Le piccole cliniche della regione temono ripercussioni significative, mentre le autorità sanitarie attendono sviluppi sulla proposta normativa. La discussione riguarda le possibili conseguenze di un nuovo quadro legislativo per il settore.

Un disegno di legge sulla concorrenza sta scatenando un allarme rosso tra i laboratori di analisi in Sicilia, con la minaccia concreta di trasformare radicalmente il sistema sanitario convenzionato. I rappresentanti dei lavoratori, tra cui Pietro Miraglia e Marina Caimi, temono che le nuove norme possano favorire l'espansione di grandi gruppi finanziari a scapito delle piccole strutture territoriali. La discussione si inserisce nel quadro più ampio della crisi del Servizio Sanitario Nazionale, già sottoposto a pressioni enormi per liste d'attesa, carenze di organico e differenze regionali marcate.

