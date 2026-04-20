Questa mattina, l’università La Sapienza di Roma ha aperto ufficialmente l’anno accademico 2025-2026, in occasione del 723° anniversario dalla fondazione dello Studium Urbis, avvenuta il 20 aprile 1303. Durante la cerimonia, è stato ricordato anche il ricordo degli studenti uccisi alle Fosse Ardeatine, un momento che ha coinvolto la comunità universitaria. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni e con una partecipazione significativa.

Questa mattina a Roma l'università La Sapienza ha inaugurato l'anno accademico 2025-2026 nel giorno del 723° anniversario dello Studium Urbis, istituito il 20 aprile del 1303. Quest'anno, su proposta del rettore Antonella Polimeni, la prima parte della giornata è stata dedicata al ricordo degli studenti e dei docenti dell'ateneo trucidati alle Fosse ardeatine il 24 marzo 1944. La commemorazione è stata caratterizzata dallo svelamento della riproduzione del bozzetto del gruppo "Le tre età alle Fosse ardeatine" realizzato da Francesco Coccia nel 1946, e dalla presentazione della documentazione inedita rinvenuta negli archivi de La Sapienza riguardante le 18 vittime della strage, all'epoca studenti, laureati e docenti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università, La Sapienza compie 723 anni e ricorda gli studenti uccisi alle Fosse Ardeatine

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