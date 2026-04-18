Sapienza inaugura l' anno accademico e omaggia docenti e studenti uccisi alle Fosse ardeatine

La Sapienza ha aperto ufficialmente l’anno accademico 202526 e ha reso omaggio a studenti e docenti dell’ateneo uccisi durante l’eccidio delle Fosse Ardeatine. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con una cerimonia pubblica che ha coinvolto le autorità universitarie e rappresentanti delle istituzioni. Durante l’evento sono stati ricordati i nomi delle vittime e sono stati deposti fiori in loro memoria.

La Sapienza inaugura l’anno accademico 202526 omaggiando studenti e docenti dell’ateneo trucidati alle Fosse Ardeatine. La cerimonia si svolgerà lunedì 20 aprile, nel giorno del 723esimo anniversario dello Studium Urbis, istituito proprio lo stesso giorno, nel 1303.La commemorazione sarà.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Fosse Ardeatine, Mattarella omaggia le 335 vittime dell'eccidio durante 82° anniversario, Fontana: "Ricordare è un dovere" - VIDEO82 anni fa 335 persone, fra militari, civili, prigionieri politici, ebrei, venivano trucidati dalle forze naziste di occupazione. Leggi anche: Il Conservatorio apre le danze. E inaugura l’anno accademico Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La Sapienza inaugura l’anno accademico ricordando professori e studenti uccisi alle Fosse Ardeatine; La Sapienza inaugura l'anno accademico ricordando professori e studenti uccisi alle Fosse Ardeatine; Casa del Jazz, conclusi gli scavi. Il prefetto: Riaccendere i riflettori stimolo per la verità; Inaugurazione anno accademico: omaggio a Fosse Ardeatine a La Sapienza. Arte e studi umanistici, La Sapienza al vertice per il 12° anno di filaPer chi vuole studiare arte, letteratura, storia o filosofia, non c’è ateneo migliore in Italia che Sapienza. La prima università romana si conferma infatti al primo posto a livello nazionale in Arts ... ilmessaggero.it La Sapienza inaugura l’anno accademico ricordando professori e studenti uccisi alle Fosse Ardeatine roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Inaugura oggi Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il Festival delle Scienze. Scoprite il programma su - facebook.com facebook