Salone dell’Orientamento Unict | l’evento che ha guidato migliaia di studenti e famiglie

Al Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania, migliaia di studenti e famiglie hanno avuto l’opportunità di visitare stand e partecipare a incontri informativi sulle diverse facoltà e corsi di laurea disponibili. L’evento si è svolto nelle ultime settimane, offrendo approfondimenti sulle modalità di accesso e sui programmi di studio. La manifestazione ha rappresentato un momento di confronto diretto tra studenti e rappresentanti delle facoltà.

Di fronte a un’offerta formativa sempre più ampia, trovare la propria strada accademica può essere complesso. Per questo l'Università di Catania ha confermato anche quest'anno il valore delle proprie iniziative di orientamento, pensate per aiutare gli studenti a chiarire dubbi, esplorare i.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate “Wooooow” 2026, studenti e lavoro: torna l'evento dedicato all'orientamento scolasticoIn arrivo la nuova edizione di "Wooooow – io e il mio futuro", l’evento dedicato all’orientamento scolastico e post-diploma. Salone dell'orientamento, la carica dei 26mila fino al 17 aprile alla Cittadella universitariaMigliaia di ragazzi e ragazze ieri mattina hanno varcato i cancelli della Cittadella universitaria per visitare gli stand e gli altri spazi del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Salone dell'Orientamento; Salone dell’Orientamento UniCt, alla Cittadella quattro giorni per scegliere il percorso di studi; CATANIA, AL CUS IL SALONE DELL’ORIENTAMENTO UNICT – 16/04/2026; Scegliere il corso di laurea: al Cus il salone del orientamento Unict. Salone dell’Orientamento Unict, quattro giorni per scegliere il futuro tra università e lavoroQuattro giorni per orientarsi, scegliere e immaginare il proprio futuro tra università e lavoro. Il Salone dell’Orientamento 2026 dell’ Università di Catania ha trasformato dal 14 al 17 aprile gli spa ... livesicilia.it Salone dell’Orientamento Unict: l’evento che ha guidato migliaia di studenti e famiglieUn bilancio tra workshop, Career Day e confronto diretto: ecco com’è andata l’edizione 2026 tra percorsi accademici e opportunità professionali. cataniatoday.it Salone dell’Orientamento 2026, oltre 30mila presenze Boom di partecipazione per la quattro giorni dell’evento di Unict dedicato a orientamento, formazione e lavoro @unict_it #unict #unictmagazine unictmagazine.unict.it/salone-dellori… x.com Salone dell’Orientamento UNICT: terza giornata Proseguono le attività presso la Cittadella Universitaria di Catania, nell’ambito del Salone dell’Orientamento (14–17 aprile). Anche oggi l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia è presente a supporto delle atti - facebook.com facebook