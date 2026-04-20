United Rugby Championship | Favretto Benetton guardiamoci dentro per fare meglio

La Benetton Treviso ha subito una pesante sconfitta per 15-45 contro il Munster, risultato che ha sancito ufficialmente l'esclusione dai playoff del campionato United Rugby Championship. La partita ha lasciato il team biancoverde con sentimenti di delusione e ha portato alla riflessione sulle modalità di miglioramento future. La sconfitta ha chiuso definitivamente il percorso delle squadre italiane in questa edizione del torneo.

La pesante sconfitta per 15-45 contro il Munster ha chiuso definitivamente le porte dei playoff di United Rugby Championship alla Benetton Treviso, lasciando in casa biancoverde amarezza e riflessioni profonde. A fine gara, Riccardo Favretto ha analizzato con lucidità una prestazione che non rispecchia le ambizioni della squadra, chiamata ora a reagire nel finale di stagione. “Cercando di analizzare la partita a mente fredda, in vista del finale di campionato credo che dovremo tornare tutti a casa e guardarci dentro. Per preparare la prossima partita con la consapevolezza che possiamo fare molto meglio di così. Questa partita non rispecchia...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Rugby Championship: Favretto “Benetton, guardiamoci dentro per fare meglio” Notizie correlate Rugby internazionale su Sky e NOW: Benetton e Zebre in campo nello United Rugby ChampionshipFine settimana di grande rugby su Sky Sport Arena: Warriors-Benetton e Zebre-Ulster per lo United Rugby Championship, mentre il Top 14 propone Stade... United Rugby Championship: tornano in campo Benetton e ZebreArchiviato il Sei Nazioni 2026, torna protagonista lo United Rugby Championship con la tredicesima giornata, snodo cruciale della stagione regolare. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Riccardo Favretto: Dobbiamo ritrovare la compattezza; Bautista Bernasconi: La prestazione della squadra è stata molto buona, abbiamo reagito colpo su colpo; La formazione che sfiderà Munster a Monigo; URC: due grandi ritorni e tanti giovani nella formazione del Benetton che sfida Munster. United Rugby Championship: Favretto Benetton, guardiamoci dentro per fare meglioLa pesante sconfitta per 15-45 contro il Munster ha chiuso definitivamente le porte dei playoff di United Rugby Championship alla Benetton Treviso, ... oasport.it United Rugby Championship: Benetton Treviso sconfitta in casa dal Munster. Playoff ormai irraggiungibiliLa Benetton Treviso cade fragorosamente tra le mura amiche dello Stadio Comunale di Monigo e subisce una netta sconfitta contro il Munster in occasione ... oasport.it I Leoni giocano stasera a Monigo in campionato! #BenettonRugby Munster Round 15 BKT United Rugby Championship 18.04.2026 Stadio Monigo di Treviso 20:45 #BENvMUN Sky Sport Max #WeAreLions #gameday #BKTURC - facebook.com facebook