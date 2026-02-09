Unicredit l’utile netto supera i 10,5 miliardi nel 2025

Unicredit chiude il 2025 con un utile netto di oltre 10,5 miliardi di euro. È il risultato più alto di sempre per la banca, che conferma la sua crescita nel corso dell’anno. I numeri sono stati annunciati questa mattina e mostrano un balzo rispetto agli anni precedenti. Gli investitori guardano con ottimismo alle prospettive future dell’istituto.

L’utile netto di Unicredit supera i 10,5 miliardi nel 2025. Questo il dato record della banca che emerge dai risultati finanziari di gruppo per il 2025. In particolare – spiega Unicredit – si registra nel 2025 una “ crescita dell’utile netto, della redditività e delle distribuzioni tra le migliori nel settore”; l’utile netto è pari a 10,6 miliardi, in rialzo del 14% rispetto all’anno scorso. “ Unicredit ha conseguito ancora una volta una crescita e una redditività da record nel 2025 raggiungendo 10,6 miliardi di utile netto, in rialzo del 14% rispetto allo scorso anno, ed un RoTE del 19,2% – afferma il ceo di Unicredit Andrea Orcel – segnando 20 trimestri consecutivi di crescita redditizia e in grado di generare capitale, e superando le nostre stesse aspettative. 🔗 Leggi su Lapresse.it

