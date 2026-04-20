unfold - engage friction | domus academy alla milano design week 2026 indaga il design come agente di cambiamento nell’era dei contrasti
Durante la Milano Design Week 2026, dal 20 al 26 aprile, gli spazi di BASE ospitano l’esposizione UNFOLD, promossa da una scuola internazionale specializzata in design e moda. Il progetto si propone di esplorare il ruolo del design come forza di cambiamento, con un focus sui contrasti e le tensioni dell’epoca attuale. La mostra rappresenta un’occasione per approfondire le tematiche emergenti nel settore attraverso progetti e interventi di studenti e professionisti.
Domus Academy, scuola internazionale di eccellenza nei settori del design e della moda, torna con il progetto espositivo UNFOLD negli spazi di BASE, in occasione della Design Week di Milano, in programma dal 20 al 26 aprile. Attraverso l’iniziativa, Domus Academy si ripropone come piattaforma.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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