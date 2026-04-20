Beatrice Alemagna è un’autrice italiana nota per aver scritto e illustrato libri per l’infanzia apprezzati anche all’estero. La sua produzione si distingue per la qualità delle illustrazioni e la cura nella narrazione. Da diversi anni, le sue opere vengono tradotte in più lingue e pubblicate in vari paesi. La sua fama si è consolidata anche fuori dai confini italiani, portando il suo stile riconoscibile e apprezzato a un pubblico internazionale.

Beatrice Alemagna scrive e illustra libri per l'infanzia da anni considerati tra i più belli al mondo, spesso citati sul New York Times Sua Altezza Poltiglia. Principessa di fango, il libro che la scorsa settimana ha vinto il Premio Strega ragazze e ragazzi nella categoria “Narrazioni per immagini”, è stato scritto e disegnato da un’autrice italiana che da almeno una decina d’anni sta ottenendo numerosi ed eccezionali riconoscimenti di critica: si chiama Beatrice Alemagna e pubblica libri illustrati per bambini apprezzati in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. La giornalista Concita De Gregorio ha scritto che, benché se ne...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un’altra autrice italiana molto apprezzata all’estero

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