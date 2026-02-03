PlayStation 3 ha perso un’altra caratteristica molto apprezzata dai fan

PlayStation 3 ha perso un’altra caratteristica molto amata dai suoi fan. La console ormai da tempo si confronta con l’arrivo di PlayStation 5, ma nonostante tutto, il suo catalogo rimane ancora oggi molto apprezzato e ricco di titoli iconici. La perdita di questa funzione potrebbe far discutere gli appassionati, che continuano a seguire con interesse le sorti della vecchia generazione.

PlayStation 3 continua a resistere anche nell’era di PlayStation 5, forte di un catalogo che per molti resta ancora oggi iconico. Tuttavia, un’altra funzione storica della console Sony è ormai destinata a scomparire. Netflix ha infatti annunciato la fine del supporto alla propria applicazione su PS3, segnando l’ennesimo passo nel progressivo abbandono della piattaforma. Una notizia che non sorprende, ma che porta con sé una certa malinconia, soprattutto considerando il ruolo centrale che la console ha avuto come media center per oltre un decennio. Avviando l’app Netflix su PlayStation 3 compare un messaggio chiaro: “Purtroppo Netflix non sarà più disponibile su questo dispositivo dopo il 2 marzo 2026”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

