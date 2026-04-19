Edoardo Bennato ha raccontato di un episodio legato a Maradona, avvenuto in un ristorante. Secondo la testimonianza, il calciatore sarebbe scomparso dal locale e avrebbe distribuito 50mila lire a tutti i presenti. Bennato si sta preparando per un tour di sei date, programmato tra luglio e settembre. L’intervista al Corriere della Sera offre questa testimonianza, inserendo l’aneddoto tra altri dettagli sulla sua attività artistica.

Edoardo Bennato si prepara ad un tour di sei date da luglio a settembre e nell’attesa si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. Uno degli aneddoti più sorprendenti riguarda Diego Armando Maradona, di cui fu amico. Bennato, che a luglio compirà 80 anni – ma dice di essersi fermato a 55 – ha raccontato che lui e il calciatore argentino si frequentavano assiduamente. Una volta, in un ristorante, lo perse di vista. “Uscivamo spesso. Una volta in un ristorante a Roma a un certo punto non lo vidi più. Era andato tra i tavoli a distribuire 50mila lire a tutti, si sentiva sempre in debito con il Padreterno, in qualche modo doveva restituire quello che aveva avuto” Bennato ha anche raccontato un altro episodio risalente a tanti anni fa, ai tempi di Notti Magiche.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Maradona, l’aneddoto di Bennato: “Sparì al ristorante e distribuiva 50mila lire a tutti”

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