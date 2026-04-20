Una vittoria pesante per la Massese I bianconeri si esaltano a Perignano

La Massese ha ottenuto una vittoria per 4-1 in trasferta contro la Fratres Perignano. La partita si è giocata sul campo dei padroni di casa, con i bianconeri che hanno segnato quattro gol contro un solo pareggio dei locali. La formazione della Fratres Perignano ha schierato Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Meucci, Pagni, Garunja, Remedi e Giordani. La Massese ha risposto con una formazione composta da giocatori che hanno contribuito al risultato finale.

fratres perignano 1 massese 4 FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi(1’st El Ouardi), Remorini(1’st Sottile), Kapidani(23’st Mearini), Vittorini, Meucci, Pagni(1’st Magliocca), Garunja(42’st Taverni), Remedi, Giordani. All.Fanani MASSESE: Gatti, Grasso, Marchini, Centoze, Tiziano, Bechini, Mappelli, Bertipagani(30’st Caddeo), Buffa, Papi(42’st Cantatore), Lucchesi(42’st Vazio). All. Pantera Arbitro: Bernardini di Piombino Marcatori: al 12’pt Garunja, 36’pt Bertipagani, 44’pt Papi, 16’st Mappelli, 29’st Lucchesi PERIGNANO – I Fratres Perignano crollano contro una Massese affamata e alla ricerca della salvezza. Per la Massese una vittoria importante e tre punti pesanti che le consentono di avvicinare molto la Sestese, sconfitta sul campo del Fucecchio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una vittoria pesante per la Massese. I bianconeri si esaltano a Perignano Notizie correlate Leggi anche: Massese Assenze importanti a Perignano. Bigini (2), Barsottini e Lucaccini squalificati Massese, sfida decisiva a Perignano: tutti gli occhi sulla salvezzaLa Massese affronta domani, domenica 20 aprile 2026, una sfida decisiva sul campo del Fratres Perignano per tentare la salvezza in Eccellenza. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Una vittoria pesante per la Massese. I bianconeri si esaltano a Perignano; Sergio Pirozzi da Ex Sindaco Amatrice ad Allenatore Campione con la Lucchese; Como-Inter, moviola: le proteste di Fabregas, la svista di Massa e del Var, per Chivu quasi tutti in giallo; Massa in stato confusionale a Como: prima non fischia, poi dà punizione e infine il Var gli fa dare un rigore inesistente. Una vittoria pesante per la Massese. I bianconeri si esaltano a PerignanoFRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi(1’st El Ouardi), Remorini(1’st Sottile), Kapidani(23’st Mearini), Vittorini, Meucci, Pagni(1’st Magliocca), Garunja ... msn.com Massese inizia la volata per il traguardo salvezza: Tre gare da vivere con grande concentrazionePantera: La pausa ci ha permesso di ripristinare le energie psicofisiche. Domenica partita fondamentale contro il Cenaia ... msn.com #Eccellenza #Massese Vediamo la terna che dovrà gestire il match in terra pisana - facebook.com facebook