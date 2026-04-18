La Massese si presenta a Perignano con diverse assenze, tra cui Bigini, Barsottini e Lucaccini, tutti squalificati. Il giudice sportivo ha comunicato le decisioni relative ai giocatori, confermando le sospensioni e le multe. La squadra si trova così senza alcuni dei suoi componenti più esperti per la partita in programma. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e i membri dello staff tecnico.

I timori della Massese si sono materializzati. Com’era nell’aria il giudice sportivo oltre a Jonathan Bigini, espulso a pochi minuti dal termine della partita col Cenaia, ha squalificato anche Marco Barsottini e Riccardo Lucaccini che il cartellino rosso se lo sono rimediato a fine gara nel concitato tragitto che dal tunnel riportava i giocatori negli spogliatoi. Quello che magari non ci si aspettava è che fosse Bigini il giocatore a pagare il conto più salato con due giornate di stop mentre Barsottini e Lucaccini se la sono cavata con un solo turno. Sul fronte opposto due giornate si è preso il giocatore Lischi mentre il dirigente del Cenaia Giani è stato inibito fino al 26 aprile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese Assenze importanti a Perignano. Bigini (2), Barsottini e Lucaccini squalificati

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