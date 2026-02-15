Pontremoli torna alla vittoria in Seconda Categoria | Micheli e Ragonesi affondano la Gragnolese 2-0

Il Pontremoli ha conquistato una vittoria importante contro la Gragnolese, grazie ai gol di Micheli e Ragonesi nel match di domenica 15 febbraio 2026. La partita si è svolta allo stadio “Lunezia” e ha visto i padroni di casa imporsi con un risultato di 2-0. Questa vittoria permette al Pontremoli di rilanciare le proprie speranze in campionato, dopo alcune gare senza successi. Micheli ha aperto le marcature al 35° minuto, mentre Ragonesi ha chiuso i conti nel secondo tempo, al 70°.

Pontremoli Rilancia le Ambizioni: Vittoria in Casa Contro la Gragnolese. Il Pontremoli ha superato la Gragnolese per 2-0 domenica 15 febbraio 2026, in un match valido per il campionato di Seconda Categoria disputato allo stadio "Lunezia". Decisive le reti di Micheli e Ragonesi, che hanno permesso alla squadra di mister De Biasi di conquistare tre punti importanti e interrompere un momento di difficoltà. Un Match Chiave per il Pontremoli. La vittoria arriva dopo la recente sconfitta esterna contro il San Macario e rappresenta una svolta per il Pontremoli, desideroso di risalire in classifica. La partita si è svolta in un clima vivace, con un pubblico presente a sostenere entrambe le squadre.

