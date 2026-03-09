Vittoria di carattere e concretezza | è una Salernitana Cosmi…ca

Ieri pomeriggio, la Salernitana ha affrontato il Latina in una partita che ha mostrato carattere e concretezza, con Serse Cosmi in panchina. La squadra ha evidenziato segnali di crescita, colpendo per dettagli e sfumature che non sono passate inosservate a chi ha assistito alla sfida. La prestazione ha lasciato trasparire determinazione e attenzione ai particolari, elementi evidenti nel corso dei 90 minuti di gioco.

Tempo di lettura: 4 minuti Segnali. Sfumature. Dettagli. Li ha sicuramente colti – ieri pomeriggio – Serse Cosmi e non sono sfuggiti agli occhi di chi ha assistito alla prova offerta dalla Salernitana contro il Latina. Il ritorno al successo dei granata – primo squillo della nuova gestione dopo l’incoraggiante pareggio contro il Catania – rimette un po’ d’ordine nel nebuloso presente nel quale brancolava la squadra. Risultato a parte la Salernitana ha nuovamente mostrato le unghie, aggrappandosi con orgoglio ed abnegazione e restando in partita nonostante gli inciampi delle due espulsioni – pesantissime – di Capomaggio e Golemic. In doppia... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

