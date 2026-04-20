Durante la Milano Design Week, il quotidiano apre le sue porte alla città per tre giorni, offrendo un programma dedicato a mostrare creatività, idee e nuove prospettive. La sede scelta per questa iniziativa si trova nel centro della città, in un’area di grande visibilità. L’evento si svolge con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e offrire uno spazio di confronto e scambio culturale.

NEL CUORE della Milano Design Week, Il Giorno apre per tre giorni le sue porte alla città con un palinsesto speciale pensato per celebrare creatività, idee e nuove prospettive. E lo fa ospitando i visitatori nella sede di Corso Buenos Aires 54. Uno spazio prestigioso dove, oltre agli interessanti talk sulla storia del quotidiano milanese e sul mondo del design e dell’industria del mobile, senza dimenticare i momenti conviviali di incontro con saluti dei giornalisti di casa, drink di benvenuto e networking, sulla terrazza si potrà visitare gratuitamente dal 21 al 24 aprile la mostra dedicata ai 70 anni de Il Giorno. Un percorso visivo per scoprire il design e il giornalismo da una prospettiva nuova, inaspettata e contemporanea.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una sede d’eccezione per festeggiare lo storico traguardo

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