Sant' Osvaldo compie quattro secoli un anno di eventi per festeggiare lo storico traguardo

Sant'Osvaldo, quartiere a sud-est di Udine, celebra quest'anno i quattro secoli dalla prima attestazione del suo nome. La zona, che oggi conta diverse abitazioni e attività, ha una storia che risale al 1624, data in cui il toponimo fu usato per la prima volta. Per tutta l'anno, sono in programma vari eventi per ricordare questa ricorrenza.

Il toponimo di Sant'Osvaldo, storico quartiere a sud-est di Udine, fece per la prima volta la sua comparsa 400 anni fa. Per celebrare l'importante anniversario, le associazioni culturali e sportive del quartiere proporranno un ricco calendario di attività ed eventi. I progetti verranno presentati oggi sabato 7 marzo, alle 16.30, nella tensostruttura fissata all'auditorium Menossi, alla presenza delle autorità cittadine. Si comincerà con un breve viaggio nella storia del quartiere, con il contributo del dottor...