Nasce Quotidiano Sanità Club piattaforma di servizi per i professionisti della salute

Nasce Quotidiano Sanità Club, una nuova piattaforma digitale pensata per i professionisti della salute. Si tratta di un servizio che offre aggiornamenti e strumenti pratici, sviluppato in collaborazione con Consulcesi SA. La piattaforma si rivolge a medici, infermieri e altri operatori sanitari, con l’obiettivo di semplificare il lavoro e favorire l’accesso alle informazioni più recenti nel settore.

(Adnkronos) – 'Quotidiano Sanità', punto di riferimento per l'informazione e l'aggiornamento nel mondo sanitario da oltre 15 anni, lancia l'ecosistema tecnologico 'Quotidiano Sanità Club': una piattaforma digitale di servizi per i professionisti della salute, frutto della partnership strategica con Consulcesi SA e dell'esperienza maturata negli anni con il Consulcesi Club. "Quotidiano Sanità Club rappresenta l'evoluzione . Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Giuliano, (Ugl Salute): "Schillaci conferma centralità professionisti della sanità"

Nasce QS PRO, l’area di Quotidiano Sanità riservata a medici e farmacisti

La nuova sezione QS PRO di Quotidiano Sanità si rivolge a medici e farmacisti.

