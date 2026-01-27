Una giornata per la prevenzione veterinaria | a Pantalla si celebra l’approccio One Health tra uomo animali e ambiente

In occasione di una giornata dedicata alla prevenzione veterinaria, si promuove l’importanza dell’approccio One Health, che integra salute umana, animale e ambiente. L’evento a Pantalla mira a sensibilizzare su pratiche sostenibili e collaborazioni intersettoriali per migliorare il benessere complessivo. Un’occasione per condividere conoscenze e rafforzare la tutela della salute in un contesto integrato e responsabile.

Una giornata per la prevenzione veterinaria. A Pantalla si celebra l’approccio One Health tra uomo, animali e ambiente. Le interviste a Giovanni Lo Vaglio, presidente FVM Umbria, il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 1 Emanuele Ciotti, il direttore amministrativo Azienda Usl Umbria 2 Piero Carsili, il direttore generale Istituto zooprofilattico Umbria-Marche Vincenzo Caputo e il dirigente del servizio di prevenzione regionale Salvatore Macrì. VIDEO Nuovo ospedale, il consigliere Melasecche: "Si spendono cifre assurde per la manutenzione della vecchia struttura" .🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Pantalla Giornata Nazionale Prevenzione Veterinaria, l’assessore Zabatta: Uomo-animali-natura, verso un approccio integrato In occasione della Giornata Nazionale Prevenzione Veterinaria, l’assessore Zabatta sottolinea l’importanza di un approccio integrato che collega la salute umana, il benessere animale e la tutela ambientale. Arriva Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. Parola d'ordine "One health" Il 25 gennaio si celebra la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della medicina preventiva per animali e persone. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pantalla Argomenti discussi: Giornata Internazionale dell’Educazione 2026: una giornata speciale per crescere insieme; Al Mercato Contadino una giornata speciale dedicata al benessere; La prevenzione veterinaria protagonista di una giornata di confronto e consapevolezza; Calendario venatorio 2025/2026: aggiunta una giornata di caccia il 31.01.2026 e modificata la data di chiusura per la cornacchia grigia. Giornata della memoria: da Primo Levi a Liliana Segre, le frasi per non dimenticare l’orroreLiliana (Rai 5, 19.10) per il Giorno della Memoria 2026. Diretto da Ruggero Gabbai, ripercorre in prima persona la vita di Liliana Segre: dalla deportazione ad Auschwitz alla sua testimonianza come ... amica.it Una giornata storica per il sindaco, ma si comincia con la neve artificiale (FOTO e VIDEO): si corre (e si spara) per aprire la nuova pista prima della fine dell'invernoFOLGARIA. Una giornata storica ma all'insegna della neve artificiale. E' un inverno difficile sul fronte delle precipitazioni e dalle temperature piuttosto elevate per il periodo, così per aprire la n ... ildolomiti.it One Health: la salute dell’uomo e quella dell’ambiente Salute ai Raggi X – Teleregione - canale 17 Puntata del 26 gennaio 2026 Conduce: Rita Iacobucci Docenti e ricercatori del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti - Unimol : Pasq - facebook.com facebook “ONE HEALTH – SUPERARE I CONFINI PROFESSIONALI”, INCONTRO A MATERA PER LA 1^ GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE VETERINARIA: REPORT E FOTO x.com

