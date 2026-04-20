Una persona d’oro | chi era Matteo Cecchinel il ricordo di colleghi e amici

Negli uffici dell’Università di Udine, la scomparsa di Matteo Cecchinel, 52 anni, ha suscitato grande sorpresa. Ricopriva un ruolo di lunga data all’interno dell’ateneo, dove aveva iniziato a lavorare alla fine degli anni Novanta. La notizia ha colpito colleghi e amici, molti dei quali ricordano la sua presenza costante e il suo contributo nel corso degli anni. La sua perdita è stata comunicata ufficialmente dall’università.

Negli uffici dell’Università di Udine la notizia ha lasciato sgomenti. Matteo Cecchinel, 52 anni, era una presenza storica dell’ateneo, dove lavorava dalla fine degli anni Novanta. A restituire il senso della perdita è il racconto di Agostino Maio, oggi responsabile delle relazioni esterne, che.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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