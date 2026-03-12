Enrica Bonaccorti è morta il ricordo di colleghi e amici | Silvia Toffanin resterai per sempre nei nostri cuori e Mara Venier sarai sempre con me

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e volto televisivo, è deceduta all’età di 76 anni. La sua carriera include programmi come “Non è la Rai”, “Italia sera” e “Pronto, chi gioca?”. Colleghi e amici hanno espresso il loro dolore e ricordato il suo contributo alla televisione italiana. Silvia Toffanin e Mara Venier hanno condiviso messaggi di affetto, sottolineando il legame con la conduttrice scomparsa.

È morta all’età di 76 anni Enrica Bonaccorti, storica conduttrice nota per esser stata il volto di celebri trasmissioni Rai e Mediaset come “Non è la Rai”, “Italia sera” e “Pronto, chi gioca?”. Nel settembre 2025 aveva dichiarato pubblicamente di avere un tumore al pancreas. Prima di passare alla televisione aveva esordito a teatro collaborando anche con la compagnia di Paola Quattrini e Domenico Modugno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@maravenier) Tra i primi ad esprimere il cordoglio alla famiglia, c’è Mara Venier che diverse volte aveva accolto nel salotto di “Domenica In” la Bonaccorti: “Enrica mia, sarai sempre con me”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Articoli correlati

Addio Brunori, lettera di un tifoso del Palermo dagli Usa: "Matteo, sei entrato nei nostri cuori e lì resterai per sempre"Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da un nostro lettore, Alberto Carrotta, palermitano che vive negli Usa da circa 15 anni.

Omicidio di Sharon Verzeni, ergastolo per Moussa Sangare. La sorella della vittima: «Sarai sempre viva nei nostri cuori. Sappiamo che sei con noi tutti i giorni».La 33enne era stata colpita mentre faceva una camminata per le vie del paese, da sola, di notte.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana; Claudio Longhi: Miracolo a Milano a teatro è una fiaba di oggi, dove l’uomo fa la differenza; Jacopo Camagni, morto a 48 anni il fumettista Marvel e Panini: Vivi dove sono gli eroi, gli sciamani, i sognatori; Sassari, sgominata una rete che favoriva l’immigrazione clandestina: 29 indagati.

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, la conduttrice aveva un tumore al pancreasEnrica Bonaccorti è morta a 76 anni, sconfitta da un tumore al pancreas. Il 25 gennaio, ai microfoni di Verissimo, la conduttrice aveva ... msn.com

Enrica Bonaccorti, morta la conduttrice televisiva: aveva 76 anni e lottava da tempo contro un tumoreÈ morta Enrica Bonaccorti. La nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana, nata nel 1949, stava affrontando una battaglia contro tumore al pancreas, come lei stessa aveva ... ilmessaggero.it

Enrica Bonaccorti è morta. Come gia avevano fatto, tra gli altri, Gianluca Vialli e Eleonora Giorgi ha affrontato, con grandissima dignità, un tumore al pancreas con chemioterapia e radioterapia, aggiornando il pubblico sul suo percorso di cura. Anche la mia m facebook

È morta Enrica Bonaccorti: la conduttrice aveva 76 anni. Lo scorso settembre Bonaccorti aveva rivelato sui social di essere malata di un tumore al pancreas: "Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, x.com