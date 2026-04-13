Nel quartiere del Mirteto si respira un’aria di dolore e risentimento dopo il tragico decesso di un uomo, avvenuto nelle ultime ore. Le persone che lo conoscevano da tempo ricordano un bambino che ora non c’è più, descrivendolo come una persona buona e generosa. La comunità si raccoglie intorno al dolore, esprimendo frustrazione per quanto accaduto. La vicenda ha suscitato molte reazioni e richieste di chiarezza.

Massa, 13 aprile 2026 – Tristezza, ma anche tanta rabbia al Mirteto dopo la morte di Giacomo Bongiorni. Nel quartiere periferico, Bongiorni era cresciuto e si era fatto volere bene, all’interno di una comunità che piange la scomparsa dell’uomo, del padre di famiglia, con una spontaneità che sembra quasi di altri tempi. Non è la solita retorica, ma parlando in strada con le persone che conoscevano Giacomo, viene ricostruito un quadro ben delineato: una persona per bene, rispettata, che aveva saputo farsi apprezzare, sia sul lavoro che nella vita privata. La tranquilla frazione è stata scaraventata negli ultimi due giorni in un turbine...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rabbia del Mirteto, quartiere dell’uomo ucciso a Massa: “Ho visto Giacomo bambino, era una persona d’oro”

Chi era Giacomo Bongiorni, l’uomo ucciso dalla baby gang a Massa: responsabile nella metalmeccanica e tifoso della FiorentinaIntervenuto nel tentativo di fermare un gesto vandalico, il 47enne è stato massacrato da un gruppo di ragazzi ed è morto a seguito dell'aggressione...

Giacomo aggredito e ucciso davanti al figlio di 11 anni. Chi era la vittima dell’aggressione a MassaMassa, 12 aprile 2026 – Sarebbe intervenuto per impedire ad alcuni ragazzi di lanciare dei bicchieri contro una vetrina.