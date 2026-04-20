Una nuova nave ibrida veloce per Liberty Lines | Potrà attraccare nei porti in modalità totalmente elettrica

Una nuova nave ibrida veloce è stata recentemente consegnata alla flotta di Liberty Lines, proveniente dal cantiere di Astilleros Armon in Spagna. La nave, denominata Ettore Morace, è stata varata e costruita nello stabilimento spagnolo e ora si trova nel porto di Trapani. Si tratta di un'imbarcazione che può attraccare nei porti in modalità completamente elettrica.

Una nuova nave ibrida veloce, la Ettore Morace, entra nella flotta di Liberty Lines. Direttamente dal cantiere di Astilleros Armon, in Spagna, dove è stata costruita e varata, è arrivata la porto di Trapani. "L’unità rappresenta la nona e ultima nave della serie di mezzi ibridi veloci.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Da Milazzo alle Isole Eolie, Liberty Lines salpa con la nuova nave ibrida HSC Laura SangiovanniLa compagnia introduce un’unità veloce e sostenibile per i collegamenti, elevando comfort, prestazioni e riduzione ambientale grazie alla propulsione... Inchiesta Liberty Lines, reintegrati tutti i direttoriLiberty Lines comunica che oggi il Tribunale del Riesame di Palermo si è pronunciato sui residui ricorsi presentati dal collegio difensivo,...