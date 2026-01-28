Inchiesta Liberty Lines reintegrati tutti i direttori

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha deciso: tutti i direttori di Liberty Lines tornano al loro posto. Dopo mesi di incertezza, il giudice ha accolto i ricorsi presentati dai legali della società, ordinando il reintegro immediato dei responsabili. La decisione arriva poco dopo che le tensioni all’interno dell’azienda si erano fatte sentire, lasciando aperto il futuro della compagnia di navigazione.

Liberty Lines comunica che oggi il Tribunale del Riesame di Palermo si è pronunciato sui residui ricorsi presentati dal collegio difensivo, disponendo l'immediato reintegro di tutti i direttori della Società. Il provvedimento segue le recenti decisioni dell'Autorità Giudiziaria che hanno definitivamente rimosso ogni misura cautelare e interdittiva nei confronti della Compagnia e dei suoi vertici. Il 20 dicembre il Tribunale del Riesame di Palermo aveva annullato le misure cautelari personali disposte in via d'urgenza dal Gip di Trapani il 3 dicembre. Il 22 era stato deciso il dissequestro dell'intera Compagnia, revocando il provvedimento emanato dalla Procura di Trapani il 20 novembre 2025.

