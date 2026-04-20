Una nuova lista degli stupri in un liceo a Roma Campione Fdi | Gravità inaudita occorre intervenire sul piano educativo e culturale
A Roma, è stata segnalata la presenza di una lista contenente nomi associati a presunte violenze sessuali all’interno di un liceo. Si tratta di un episodio che ha sollevato grande attenzione tra studenti, genitori e insegnanti. La scoperta è avvenuta tramite un dispositivo scolastico, mentre un rappresentante politico ha commentato la gravità della situazione sottolineando la necessità di interventi sul piano educativo e culturale.
Un nuovo episodio di presunta violenza sessuale e la scoperta di una "lista stupri" all'interno di un dispositivo scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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