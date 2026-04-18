Nuova ‘lista degli stupri’ sul tablet del liceo Farnesina di Roma Una studentessa | Sono stata abusata a una festa

A Roma si sono trovati su un tablet di un liceo tre nomi di studentesse, accompagnati dall’etichetta “Lista stupri”. Una delle ragazze ha riferito di essere stata abusata durante una festa. Nei mesi precedenti, altri episodi di violenza erano stati denunciati in due licei diversi della città. La scoperta ha suscitato attenzione e preoccupazione tra studenti e genitori.

Roma, 18 aprile 2026 – Tre nomi di ragazze su un documento intitolato “ Lista stupri ”. Spunta un nuovo inquietante caso di violenza in un liceo della Capitale, dove nei mesi scorsi erano già emersi episodi simili nei licei Giulio Cesare e Carducci. La lista con i nomi delle ragazze era su un tablet in uso agli studenti del liceo Farnesina, nella ricca zona di Roma Nord. Tre casi accaduti nel giro di poche settimane l’uno dall’altro. Ma, a differenza dei primi due casi – dove le indagini si sono concentrate sull'istigazione a delinquere e la diffamazione – questa volta ci sarebbe il sospetto che una minorenne sia stata violentata davvero. Su questo si stanno concentrando le indagini della Squadra mobile di Roma, coordinate della Procura dei Minorenni.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuova ‘lista degli stupri’ sul tablet del liceo Farnesina di Roma. Una studentessa: “Sono stata abusata a una festa” Notizie correlate Lista stupri al liceo Farnesina di Roma: una delle ragazze aveva già denunciato abusi a una festaUn'alunna del liceo Farnesina di Roma aveva sporto denuncia per stupro dopo una festa di Natale: il suo nome oggi ritrovato in una nuova "lista... Leggi anche: Nuova "lista stupri" in un liceo di Roma. Una ragazza ha denunciato una violenza a una festa Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Liceale abusata alla festa. All’Istituto Farnesina spunta un’altra lista stupri; Liceo Farnesina, nuova lista stupri: ma una ragazza ha denunciato una violenza a una festa di Natale. Nuova ‘lista degli stupri’ sul tablet del liceo Farnesina di Roma. Una studentessa: Sono stata abusata a una festaSpuntano tre nomi di ragazze su un dispositivo della scuola in uso agli studenti. La scoperta dopo il terribile racconto di una minorenne su una presunta violenza ad una festa. Indaga la procura ... quotidiano.net Tre nomi di ragazze su un tablet, spunta una nuova lista stupri in un liceo a RomaTre nomi di ragazze su un documento intitolato 'lista stupri'. Spunta un nuovo caso in un liceo della Capitale. Sulla vicenda sono in corso indagini della Squadra mobile di Roma, coordinate della ... ansa.it Un’alunna del liceo Farnesina di Roma aveva sporto denuncia per stupro dopo una festa di Natale: il suo nome oggi ritrovato in una nuova “lista stupri” su un tablet del liceo. facebook