Una notte riscatta una stagione Latina a segno e salvo in anticipo

Nella notte, Latina ha conquistato la salvezza con una partita in anticipo, mettendo fine a una stagione complicata. La vittoria contro la Casertana, che mirava alla posizione di secondo, ha portato i tre punti necessari per mantenere la categoria. La squadra ha dimostrato determinazione in un match che si è rivelato più difficile del previsto, assicurandosi il risultato utile prima del termine del campionato.

Latina salvo con un turno d'anticipo. Non era così facile prevederlo, come la vittoria sulla Casertana assettata di secondo posto. Più facile immaginare una sconfitta del Foggia. Ed è stato proprio l'epilogo di Monopoli, agitato dall'invasione finale di campo dei supporter foggiani, a prolungare.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Altro prelievo d'organi al Goretti di Latina nella notte: salverà una vita Latina, violento frontale nella notte in strada del Saraceno: gravissima una donna di 32 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Un violento incidente stradale ha segnato la tarda serata di ieri nella periferia di Latina, lungo strada del Saraceno, a... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Una notte riscatta una stagione, Latina a segno e salvo in anticipo; Aprilia, sì all’intitolazione della biblioteca alla piccola Carlotta. Una notte riscatta una stagione, Latina a segno e salvo in anticipoBattuta 2-0 la lanciatissima Casertana, Lipani e Parigi confezionano la vittoria che scongiura i play out, complice la sconfitta del Foggia a Monopoli. Al triplice fischio ulteriore attesa per la fine ... latinatoday.it