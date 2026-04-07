Latina violento frontale nella notte in strada del Saraceno | gravissima una donna di 32 anni

Da dayitalianews.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Latina, lungo strada del Saraceno vicino all’incrocio con strada Chiesuola, si è verificato un incidente frontale che ha coinvolto più veicoli. Una donna di 32 anni è rimasta gravemente ferita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un violento incidente stradale ha segnato la tarda serata di ieri nella periferia di Latina, lungo strada del Saraceno, a breve distanza dall’incrocio con strada Chiesuola. Due automobili si sono scontrate frontalmente in circostanze ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Lo scontro tra una Toyota Yaris e un suv. Come riportato dai colleghi di latinaoggi.eu, nel violento impatto sono rimaste coinvolte una Toyota Yaris e un suv Chevrolet Captiva. A riportare le conseguenze più gravi è stata una donna di 32 anni, che si trovava alla guida dell’utilitaria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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