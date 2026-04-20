una mortadella dedicata alla fondatrice per i 140 anni di villani salumi

Nel 2026, Villani Salumi celebra 140 anni di attività, un traguardo che sottolinea la lunga tradizione della famiglia nel settore della produzione di salumi. La storica azienda di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, ha deciso di ricordare il suo passato dedicando una mortadella speciale alla fondatrice. L’evento segna un momento importante per la storica realtà, che prosegue il suo percorso nel rispetto delle radici e delle tecniche artigianali.

Il 2026 segna un traguardo di grande valore per Villani Salumi (Castelnuovo Rangone, Modena) e consente di scrivere 140 anni di storia, di famiglia e di mestiere. Un anniversario che Villani sceglie di vivere e celebrare non come una semplice ricorrenza, ma come il racconto di una storia che continua, fatta di gesti tramandati, persone e territori che da generazioni contribuiscono a costruire l’identità della Villani. Un percorso che trova espressione anche nel logo celebrativo dei 140 anni, simbolo del legame tra passato, presente e futuro, che verrà utilizzato in tutte le iniziative dell’anniversario. Fondata nel 1886 a Castelnuovo...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salumi, una storia di famiglia. Nei nostri prodotti c’è l’ItaliaCarlo Filippo Villani, direttore generale di Villani spa, di che cosa si occupa l’azienda? Villani spa produce e commercializza salumi di alta qualità nel segno di una lunga tradizione familiare. ilrestodelcarlino.it