Dalla produzione artigianale nelle soffitte di un tempo fino alle attività di esportazione attuali, Villani Salumi ha attraversato oltre un secolo di storia. Le tecniche di lavorazione sono cambiate, ma il rapporto con la tradizione rimane saldo. La trasformazione dell’azienda rispecchia un percorso di continuità e innovazione che si presenta come un elemento caratterizzante della sua evoluzione.

Pederzoli C’è un filo rosso invisibile che lega le soffitte di fine Ottocento, dove si stagionavano i salumi fatti in casa, alle moderne guidovie che scorrono oggi negli stabilimenti. È il filo della memoria e, soprattutto, di un’azienda che, come spiega il suo direttore generale Carlo Filippo Villani, ha saputo vincere tante sfide anche accettando, molto spesso, di andare controcorrente. Proprio quest’anno Villani Salumi celebra i 140 anni della sua storia. Un traguardo che non si raggiunge per caso ma grazie a scelte coraggiose, ambiziose e, talvolta, visionarie. A ripercorrere le tappe più significative di questo lungo cammino è lo stesso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla produzione in soffitta all’export. Villani Salumi, tradizione dal 1886

