Una maratona si è svolta lungo la riviera, coinvolgendo circa diecimila atleti in diverse categorie, un incremento rispetto ai ottomila dell’anno precedente. La manifestazione ha attraversato Rimini, con il traguardo che ha visto celebrare i vincitori nelle diverse categorie. Tra i premiati figurano atleti provenienti da diverse regioni, mentre la corsa si è conclusa con una festa collettiva al termine della gara.

di Federico Tommasini La maratona dei record ha attraversato Rimini e non solo, trasformando la Riviera in un grande racconto collettivo fatto di sport, colori e soprattutto di 10mila corridori pronti a sfidarsi nelle varie categorie (l’anno scorso erano 8mila). Fin dalle prime ore del mattino di ieri il villaggio in piazzale Fellini era già in pieno fermento: file ordinate per il ritiro dei pettorali, scarpe allacciate con cura, respiri profondi e quell’energia che precede ogni grande partenza. Alle 8.30 la mezza Maratona ha aperto la giornata, seguita dagli spingitori e dalla Maratona, quei 42 chilometri valevoli anche per il Campionato italiano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una Maratona da record in riviera. Festa al traguardo per 10mila atleti. Vincono Cuneo e Alessia Tuccitto

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