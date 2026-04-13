Maratona di Milano da record | vincono Kibiwott e Chekole

La ventiquattresima edizione della Wizz Air Milano Marathon, organizzata da Rcs Sport & Events, si è conclusa con risultati da record per la città. I vincitori sono stati Kibiwott e Chekole, che hanno tagliato il traguardo rispettivamente prima degli altri partecipanti. La gara ha attirato numerosi atleti e appassionati, confermando l’ampio successo dell’evento in questa edizione speciale.

La ventiquattresima edizione della Wizz Air Milano Marathon, curata da Rcs Sport & Events, ha registrato numeri da primato per il capoluogo lombardo. La 24esima Maratona di Milano è stata un successo. La competizione podistica ha visto la partecipazione di oltre 15mila atleti impegnati sulla distanza regolamentare dei 42 chilometri. A questo vanno sommati i 16mila iscritti alla prova a staffetta e i circa 10milna partecipanti alla manifestazione amatoriale del giorno precedente, che certificano il consolidamento internazionale dell’evento. Il tracciato cittadino, caratterizzato da un profilo altimetrico pianeggiante, ha agevolato le prestazioni agonistiche di più forti.🔗 Leggi su Sportface.it Maratona Milano 2026: risultati e classifiche. Kibiwott e Chekole vittoriosi, Chevrier in top-10Milano si è confermata capitale della corsa internazionale, accogliendo domenica 12 aprile la 24ª edizione della Wizz Air Milano Marathon in un clima... Milano Marathon, è l'edizione del record di partecipanti! La vittoria va a KibiwottMilano va sempre più di corsa: lo conferma la sua maratona numero 24, come sempre organizzata da Rcs Sport & Events, per la terza volta...